Sanremo, passo indietro di Monica Bellucci: "Non parteciperò al festival"

Monica Bellucci non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo. Attraverso il suo ufficio stampa l'attrice ha dichiarato: "Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro", afferma Monica Bellucci. Non sono quindi ancora chiari i motivi di questo dietrofront: c'è chi ipotizza uno smarcamento dovuto alle polemiche che hanno investito la manifestazione in questi giorni (leggi qui) ma ancora non ci sono conferme.



