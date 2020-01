Taylor Mega chiude il profilo Instagram dopo la figuraccia a Live Non è la D'Urso? La verità dell'influencer

Taylor Mega, dopo la figuraccia durante la puntata di Domenica Live - Non è la D'Urso (guarda qui il video), ha chiuso il suo profilo Instagram, seguito da 2,3 milioni di follower. Dopo la fine della trasmissione di Canale 5, da cui è stata allontanata da Barbara D'Urso (guarda qui), Taylor Mega si è lasciata andare a un duro sfogo in una storia su Instagram. "E' un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni e fai la dichiarazione che per un po' non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione?". E ancora: "Non so se pubblicare le conversazioni con gli autori, adesso me ne sbatto le pa**e parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti, non ho parole".



E sulla foto col dito medio davanti alla camionetta della polizia spiega: "Il gesto è rivolto a chi mi sta di fronte ovvero ai miei numerosi haters e non certo alle forze dell’ordine che raffigurate alle mie spalle sono simbolo di protezione nei miei confronti".