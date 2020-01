Domenica Live - Non è la D'Urso conquista la prima serata: numero impressionate di telespettatori

Grande successo domenica 19 gennaio per la prima serata di Canale 5: Domenica Live - Non è la D'Urso, si aggiudica il primo posto con 2.975.000 spettatori totali. Il programma di Barbara D'Urso, tornato per la prima volta nel 2020, ha avuto numerosi ospiti vip e ha trattato temi di attualità. Come il faccia a faccia tra Elisa De Panicis e Salvo Veneziano dopo le frasi sessiste all'interno della casa del Grande Fratello Vip, o il ritorno in televisione di Anna Oxa dopo 4 anni di assenza. Ma c'è stato anche il "Ken umano", ora diventato Barbie. Per non parlare del "caso" della foto di Taylor Mega (leggi qui)