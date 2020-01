Anna Oxa a Live non è la D'Urso: "Dall'incidente a Ballando con le Stelle la Rai ha chiuso le porte". Il video

Dopo quattro anni lontano dalla televisione, Anna Oxa è stata una delle ospiti più attese della puntata di domenica 19 gennaio 2020 di Domenica Live - Non è la D'Urso su Canale 5. La cantante di origine albanese ha parlato di Franco Ciani, il suo ex marito che si è tolto la vita, così come dalla lontananza dal grande schermo. A questo proposito le dichiarazioni più clamorose: "Dopo l'incidente che ho avuto a Ballando con le Stelle" - quando è caduta ed è stata soccorsa dai medici e portata via in barella - "la Rai ha chiuso le porte alle mie produzioni". Un'accusa pesante ai vertici di viale Mazzini, ascoltato con molta attenzione da Barbara D'Urso.