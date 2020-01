Rodrigo Alves, il ragazzo che ha affrontato 58 interventi di chirurgia estetica per assomigliare il più possibile a Ken, lo "storico" compagno della bambola Barbie, è stato ospite domenica 19 gennaio a Live - Non è la D'Urso, su canale 5. A inizio anno, Rodrigo ha annunciato di volersi trasformare in Barbie, intervenendo chirurgicamente anche sui suoi genitali. La sua storia è stata raccontata nel programma di Barbara D'Urso, dove è tornato come ospite nella sua nuova veste. Alves si è commosso dopo aver visto il video preparato dalla redazione che racconta la sua trasformazione e ha detto: "Tutto questo è stato per trovare la felicità".