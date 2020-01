Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia e Ivan Gonzalez sotto la doccia al ritmo degli Abba. Video

Grande Fratello Vip 2020 sotto le telecamere 24 ore su 24. I concorrenti della Casa sono spiati costantemente e fra questi attimi c'è anche quello del relax.

Come questo sotto la doccia per Antonella Elia e Ivan Gonzalez. Una lunga doccia mentre la coinquilina Adriana Volpe parla con loro, con il sottofondo musicale degli Abba. I due si fanno coccolare dall'acqua dopo giornate che hanno anche determinato tensione e polemiche, anche litigi, come nel caso di Antonella Elia che è sempre la con corrente nell'occhio del ciclone in questa prima parte del Grande Fratello Vip 2020.

(Clicca qui e guarda il video)