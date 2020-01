La carriera di Taylor Mega è a rischio? Barbara D'Urso, nel corso di Live Non è la D'Urso, è stata chiara: "Se fosse vero che hai fatto un video del genere io sarei la prima a non volerti nelle mie trasmissioni". A che cosa si riferisce la conduttrice? A quanto affermato pochi istanti prima dal migliore amico di Antonella Elia, intervenuto nella trasmissione dopo la dura replica di Taylor Mega alla Elia, che aveva rivolto verso di lei frasi con insulti e altri epiteti non proprio edificanti. Secondo l'amico della Elia, Mega non ha fatto un uso positivo dei suoi social network, postando foto con il dito media alzato vicino a una camionetta della polizia (guarda qui il video dove Taylor Mega sbianca e dice di non ricordare).