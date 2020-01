Dopo le dure accuse contro Antonella Elia per le frasi che le ha rivolto (guarda qui), è un amico della Elia a mettere in forte difficoltà la showgirl Taylor Mega a Live Non è la D'Urso. Il migliore amico di Antonella Elia accusa infatti Taylor Mega di aver fatto un uso diseducativo dei suoi profili social, ricordando una foto in cui posa vicino a una camionetta della polizia con il dito medio alzato. A quel punto, incalzata da Barbara D'Urso a riguardo, Taylor Mega sbianca e farfuglia una risposta, finendo per dire: "Non ricordo", come nel video che mostriamo.