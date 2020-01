Taylor Mega, furia contro Antonella Elia a Domenica Live: "Da lei insulti sessisti peggio di Salvo". Video

E' una Taylor Mega inviperita quella che commenta il servizio mandato in onda a Domenica Live - Non è la D'Urso che raccoglie tutte le frasi dette da Antonella Elia nei confronti suoi e di Elisa De Panicis. La Elia aveva definito Taylor Mega "una povera demente" e accusato le due showgirl di puntare tutto solo sul loro fascino esteriore, ovviamente con epiteti ben più aggressivi. Taylor Mega da Barbara D'Urso ha rincarato la dose: "Stiamo processando Salvo Veneziano per delle frasi sessiste, ma Antonella Elia ha detto ben di peggio. Le sue frasi sono molto più gravi".



