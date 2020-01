Domenica Live, Salvo Veneziano si difende dopo le frasi sessiste: "Trattato come il mostro di Firenze"

Dopo essere stato squalificato dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip per le frasi sessiste rivolte nei confronti di Elisa De Panicis (guarda qui il video), Salvo Veneziano si è scusato nuovamente sia con la showgirl che con il pubblico. Ospite di Domenica Live - Non è la D'Urso su Canale 5, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto anche un moto di stizza, durante gli interventi degli ospiti che hanno portato avanti quello che lui ha definito "un processo" a suo carico. "Sono state trattato peggio del mostro di Firenze: ho sbagliato e mi sono scusato, però non si può andare avanti così altri 300 anni".



Leggi anche: Il faccia a faccia tra Salvo ed Elisa De Panicis: "A 17 anni ho subito violenze"