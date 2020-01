Dopo le frasi sessiste pronunciate da Salvo Veneziano, in presenza di altri tre concorrenti, all'interno della casa del Grande Fratello Vip (guarda qui il video), a Domenica Live di Barabra D'Urso c'è stato un faccia a faccia tra lui ed Elisa De Panicis. In questo contesto la De Panicis ha confessato a Salvo, per la prima volta anche al grande pubblico, di aver subito delle violenze quando aveva 17 anni, motivo per cui le frasi offensive di Salvo sono state per lei così pesanti. Un primo incontro tra i due era avvenuto già in occasione della terza puntata del Grande Fratello Vip (guarda il video qui).