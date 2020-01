Gianluca Vacchi, struggente dichiarazione d'amore a Sharon Fonseca su Instagram

E' una vera e propria dichiarazione d'amore quella che Gianluca Vacchi fa alla sua fidanzata Sharon Fonseca, naturalmente via Instagram, a "beneficio" anche dei suoi 14,6 milioni di follower. L'imprenditore, dj e influencer pubblica una foto in cui sta per baciare la sua compagna, sulla spiaggia.

Entrambi elegantissimi, scalzi, si guardano intensamente negli occhi, mentre le labbra quasi si sfiorano. L'immagine è accompagnata da un post che non ha bisogno di commenti: "Crea la tua isola privata ovunque tu sia. Solo attraverso una profonda connessione puoi toccare l'anima della persona che ami. Te amo Reina. Ovviamente poi tagga la sua fidanzata @sharofonseca e non manca il solito hashtag #gvlifestyle. In sole tre ore la foto colleziona 350mila like.

