E' la cantante Anna Oxa uno degli ospiti più attesi della puntata di domenica 19 gennaio di Domenica Live - Non è la D'Urso. La produzione del programma di Canale 5 ha rilasciato un video, che proponiamo qui sotto, rilanciato anche dalla pagina facebook e dal profilo Instagram ufficiale dell'artista, dove si parla di "dichiarazioni esclusive" che saranno rilasciate dall'artista, che torna in televisione dopo 4 anni. In studio con Barbara D'Urso ci sarà anche Salvo Veneziano - con il caso mediatico scaturito dalle sue frasi al Grande Fratello Vip - e Rodrigo Alves, il "Ken umano" che ora ha scelto di diventare come Barbie.