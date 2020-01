Rodrigo Alves ha subito 58 interventi di chirurgia estetica per diventare come Ken, il compagno della bambola Barbie, e assomigliare così il più possibile al noto pupazzo. E così è diventato famoso nel mondo: il "Ken umano" ha partecipato anche al Grande Fratello ed è stato molte volte ospite anche di Barbara D'Urso. Domenica 19 gennaio, Alves tornerà nuovamente negli studi di Canale 5, per la prima puntata del programma Domenica Live - Non è la D'Urso, ma questa volta nelle vesti di Barbie. Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie - ha spiegato ai fan -. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile", ha dichiarato nei primi giorni del nuovo anno. "Farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese".