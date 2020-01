Ha montato lui stesso un video da dedicare all'amico Teo Teocoli. Adriano Celentano ha voluto fare un regalo all'artista, ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, inviando in trasmissione un lungo video nel quale ripercorre esibizioni di musica, teatro, cabaret e altro ancora fatte insieme a Teo Teocoli, che negli anni si è spesso divertito a imitare il "molleggiato". Un omaggio che ha emozionato il pubblico, Mara Venier e Teo Teocoli in studio, subito postato sulla pagina facebook ufficiale del programma e disponibile in versione integrale da questa sera su Rai Play.



