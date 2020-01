A Domenica Live-Non è la D'Urso il Grande Fratello Vip e il "processo" a Salvo Veneziano per le frasi sessiste

Libia, Salamè: "Con accordo politico forte necessari meno soldati per cessate il fuoco" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Berlino, 19 gennaio 2020 Libia, Salamè: "Con accordo politico forte necessari meno soldati per cessate il fuoco" "Dalla mia modesta esperienza in molti conflitti sono giunto alla conclusione che più forte è l’accordo politico, meno soldati sono necessari per monitorare il cessate il fuoco. Se si ha un forte accordo politico non servono tante persone sul campo ma se si ha un ...