Domenica In, Veronica Pivetti parla di depressione con Mara Venier: "Solo così se ne può uscire"

Ha parlato anche di depressione Veronica Pivetti, ospite domenica 19 gennaio di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. "Non bisogna vergognarsi e bisogna accettare questa malattia", ha detto la Pivetti. "E' necessario avere fiducia dei medici, rivolgersi a loro e seguire le cure che vengono prescritte. E' importante anche l'aiuto della famiglia, per quanto la tua presenza possa essere pesante per chi ti sta accanto". L'attrice e scrittrice, prima di questo tema, aveva parlato anche del suo ultimo libro, "Per sole donne" e si era commossa per il servizio video che le aveva preparato la produzione del programma (guarda qui).