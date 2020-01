Domenica In, le lacrime di Veronica Pivetti da Mara Venier: ecco perché

Lacrime in studio a Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, da parte di Veronica Pivetti. L'attrice e scrittrice si è commossa guardando un servizio preparato dalla regia con alcune foto della sua famiglia, della sua infanzia, della sorella Irene. La Pivetti non è riuscita a trattenere le lacrime. Poco prima la Pivetti aveva parlato del suo ultimo libro "Per sole donne", di cui qui sotto riportiamo un breve estratto video della trasmissione in studio. L'attrice ha poi ripercorso alcune tappe della sua carriera; dalla prima pubblicità alla partecipazione al film "Viaggi di nozze" con Carlo Verdone.



Leggi anche: Domenica In, Katia Ricciarelli a Mara Venier: "Devo la mia carriera a un angelo, il mio vicino di casa"