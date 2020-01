Barbara D'Urso svela in anteprima il suo look per la puntata di domenica 19 gennaio del suo programma, "Live - Non è la D'Urso". La conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto con l'abito e le scarpe che indosserà su Canale 5 in prima serata, nella puntata che avrà tantissimi ospiti (leggi qui) e si dice prontissima e carica per la ripresa del programma. Pochi giorni fa Barbara D'Urso ha pubblicato anche un suo scatto di quando aveva 20 anni (guarda qui), una foto che ha scatenato i fan che hanno sottolineato come sia sempre bella e affascinante.



