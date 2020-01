Katia Ricciarelli è stata ospite di Domenica In nella puntata di domenica 19 gennaio 2020, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14. La soprano, che celebra i 50 anni di carriera, ha raccontato a Mara Venier i suoi inizi e a chi deve la sua fortuna. "Quando avevo 8 anni un vicino di casa, che mi sentiva cantare, chiese a mia madre chi fosse con quella voce. Mia madre gli disse che ero io e lui rispose che doveva farmi studiare perchè avevo talento. La mia famiglia non aveva i soldi per il conservatorio, così lui si offrì per darci una mano, pagando per farmi studiare. E' stato l'angelo a cui devo la mia carriera".



Leggi anche: Domenica In, il racconto di Katia Ricciarelli commuove Mara Venier: "Ho solo questo ricordo di mio padre"