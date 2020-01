Domenica In, il racconto di Katia Ricciarelli commuove Mara Venier: "Ho solo questo ricordo di mio padre"

Katia Ricciarelli è stata la prima ospite della puntata di domenica 19 gennaio di Domenica In, il programma di Rai 1 (in onda dalle 14), condotto da Mara Venier. La soprano è stata invitata in occasione del 50 anni di carriera e ha parlato di tanti aspetti del suo percorso artistico e della sua storia. Ma a commuovere Mara, e gran parte del pubblico, è stato il ricordo del padre fatto dalla Ricciarelli. "Sono cresciuta solo con mia madre, che aveva già due figlie da un precedente matrimonio. Mio padre l'ho visto solo una volta, in ospedale, nel reparto dei malati terminali. Io sapevo chi era, così come lo sapeva lui, ma non mi ha detto nulla".



