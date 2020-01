C'è posta per te di Maria De Filippi, successo ieri sabato 18 gennaio: oltre 5,9 milioni di spettatori

Ancora un successo per C'è posta te su Canale 5 condottoda Maria De Filippi.. Ieri, sabato 18 gennaio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 8.786.000 spettatori totali (40,72% di share commerciale), 6.027.000 spettatori totali (49,48% di share commerciale) e 3.935.000 spettatori totali (37,59% di share commerciale).

Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 5.293.000 spettatori totali (24,87% di share commerciale), 3.994.000 spettatori totali (32,32% di share commerciale) e 2.251.000 spettatori totali (21,16% di share commerciale).

Mediaset, attraverso una nota, segnala in particolare il successo di 'C’è posta per te', leader assoluto del prime-time con 5.914.000 spettatori totali e il 32,66% di share sul target commerciale; in particolare, il programma di Maria De Filippi si aggiudica la fascia di prima serata con 6.261.000 spettatori totali.

Il Tg5 delle 13, sottolinea Mediaset, "si conferma al vertice dell’informazione" con 2.983.000 spettatori totali (15.82% di share commerciale). L’edizione delle ore 20 è leader sul pubblico attivo con il 21.22% di share (4.234.000 spettatori totali).