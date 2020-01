Quelli che il calcio, ospiti di oggi domenica 19 gennaio: anche Adriano Panatta e la figlia di Ancelotti

"Quelli che il calcio", va in onda oggi, domenica 19 gennaio dalle 14 su Rai2. Ospite di Luca, Paolo e Mia Ceran, tornerà il comico partenopeo Francesco Paolantoni. Con lui l’interista Enrico Bertolino, la giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti, il romanista Adriano Panatta e Katia Ancelotti, il cui papà Carlo - come vedremo in un collegamento di Ubaldo Pantani - racconterà la sua avventura all’Everton.

Dopo l’impegnativa prova d’apnea della scorsa settimana, una nuova sfida sportiva attende i nostri conduttori. Dall’acqua si passa al ghiaccio, con la giovanissima campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Valentina Marchei. Prosegue intanto la rassegna sugli animali da compagnia da parte dell’inviato Enrico Lucci: questa volta sarà a Padova per ammirare i gatti più belli del mondo.

Ospite musicale della puntata sarà Aiello, artista emergente che canterà 'Il Cielo di Roma', omaggio alla capitale tratto dall’album 'Ex Voto'.

Diverse le partite di grande interesse per la prima giornata di ritorno del campionato. Si comincia con l’anticipo tra Milan e Udinese, seguito dallo storico cronista a stelle e strisce Dan Peterson e dalla sorella del bomber bianconero Stefano Okaka, Stefania.

Alle 15, per Lecce-Inter, saranno sugli spalti la chef dei dolci Isabella Potì e il giornalista interista Fabrizio Biasin; Dodi Battaglia dei Pooh e il campione di ciclismo Damiano Cunego assisteranno a Bologna-Verona; infine la tribuna politica composta dagli onorevoli Alfredo Bazoli del Partito Democratico e Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia ci darà tutti gli aggiornamenti su Brescia-Cagliari.