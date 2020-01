"Settimana Ventura", ospiti di Simona nel segno del Festival di Sanremo oggi domenica 19 gennaio su Rai2

"Settimana Ventura" è il salotto di Simona Ventura, in onda su Rai2 oggi, domenica 19 gennaio, alle 12. Siamo in clima Festival di Sanremo che comincerà il 4 febbraio e così parleranno della loro esperienza sul palco dell’Ariston, Luisa Corna e Marina Fiordaliso.

Entrambe si sottoporranno alla curiosità dei giovanissimi ‘opinionisti’ Mario Tricca, Cora e Marilù Fazzini (ex-studenti de Il Collegio 3 e 4). In studio, Amedeo Goria e Paolo Paganini parleranno della giornata calcistica e delle ultimissime del calciomercato. Francesca Sanipoli da Milano, seguirà Milan-Udinese mentre Saverio Montingelli, in collegamento da Lecce, si metterà sulle tracce di Antonio Conte coi consueti sacerdoti ‘tifosi’. Maria Barresi, per la gioia dei più piccoli, si avventurerà nel mondo di 'Charlie e la fabbrica di cioccolato'. Mauro Perfetti, con la sua consueta classifica zodiacale, spiegherà quali sono i segni in ascesa, stazionari o in discesa.