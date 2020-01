Video Vasco Rossi ai fan: "Ecco come saranno i concerti. La canzone Se ti potessi dire? E' nata come Sally"

Vasco Rossi ha svelato ai suoi fan alcuni particolari sui concerti della prossima estate: "Quest'anno, anno nuovo vita nuova, scaletta nuova, sonorità nuove. Lo spettacolo è pensato apposta per i festival, con l'inserimento di una sezione fiati che porterà molta allegria nello show". Nel corso dell'incontro con i 40 componenti del fanclub, il rocker ha spiegato anche come è nato Se ti potessi dire, suo ultimo successo: "Ci ho messo praticamente 60 anni a scriverla... Poi è venuta fuori di getto. Proprio come Sally, alla chitarra, dopo aver passato una serata tra amici. Come se tutti avessero lasciato la festa mentre invece c’era ancora da dire qualcosa…".