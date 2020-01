Sinisa Mihajlovic a Verissimo, lacrime per il papà e un abbraccio a Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, a Verissimo. Il tecnico che combatte da alcuni mesi la battaglia contro la leucemia, si è confidato con Silvia Toffanin.

"Mia madre si è arrabbiata con me, lei è come un tedesco, posso capire che hai pianto quanto stai male, ma adesso che stai per guarire che bisogno c’è? Poi è venuta a casa mia per prepararmi un po' di roba serba, quella roba ha il gusto forte e sentivo il sapore e con lei sono riuscita a recuperare chili. Poi sono tornato per il Capodanno e siamo stati bene in famiglia”.

Sinisa ha parlato del padre scomparso alcuni anni fa: "Purtroppo mio padre non l’ho visto quando è morto, ero in ritardo. Allenavo a Catania e per un giorno non potevo arrivare in Serbia e tornare indietro. Questo è il mio più grande rimpianto della mia vita, mi dispiace molto”. Sinisa si commuove al ricordo del papà: “L'ho sognato una sola volta, vorrei fosse qui con me adesso. Bisogna goderseli i genitori”.

Sinisa ha anche affrontato, fra gli altri temi, il rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è come un fratello, qui da noi a Bologna si sarebbe divertito".