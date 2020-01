Video Valeria Marini sbarca su Tik Tok in versione super sexy. Poi replica le immagini su Instagram

Anche Valeria Marini sbarca su Tik Tok e ovviamente lo fa alla sua maniera, pubblicando un video in cui si propone in versione super sexy. Nel filmato, che viene replicato anche su Instagram, la showgirl esce dal suo camerino indossando un abito particolarmente seducente che mette in evidenza le sue forme prorompenti. Valeria accenna un breve stacchetto. Poi da Instagram avvisa: "Ho pubblicato il mio primo TikTok, vi piace?". Il video, almeno per ora, ottiene maggiore successo su Instagram che sul social dei giovanissimi. Valeria Virginia Laura Marini, classe 1967, compirà 53 anni il prossimo 14 maggio. Showgirl, attrice e imprenditrice, è stata per anni la primadonna di diversi varietà del Bagaglino. Su Instagram vanta quasi un milioni di follower.