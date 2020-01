Il Cantante mascherato su Rai1, sei rimasti in gara: chi può nascondersi dietro la maschera

Seconda puntata di successo per Il Cantante mascherato su Rai1, venerdì 17 gennaio. Svelata l'identità del Barboncino dopo quella dell'Unicorno (rispettivamente Orietta Berti e Arisa), adesso sono sei i vip mascherati rimasti in gara. Sulla base di quanto successo nella seconda puntata, vediamo chi può nascondersi dietro la maschera.

Leone

Ylenia Pastorelli pensa si tratti di Al Bano, mentre per Francesco Facchinetti potrebbe trattarsi di un imitatore: Max Giusti e di questo sono convinti Patty Pravo e Flavio Insinna. Guillermo Mariotto è convinto che sia Adriano Pappalardo.

Il Mostro

Francesco Facchinetti ha il dubbio che il mostro sia suo padre Roby Facchinetti. Patty Pravo punta su Fausto Leali. Ilenia Pastorelli e Flavio Insinna condividono e Guillermo Mariotto pensa a Rocco Hunt.

Il Coniglio

Il Coniglio regala una rosa bianca a Patty Pravo e una a Ilenia Pastorelli. L'attrice commenta: "Mi sono innamorata ufficialmente del coniglio, ti posso andare bene come coniglia?". Per lei, è Teo Mammucari. Anche Flavio Insinna è d'accordo con lei. Patty Pravo è convinta che sia Salvo Sottile. Secondo Guillermo Mariotto è Raf. Francesco Facchinetti ritiene sia Kekko Silvestre dei Modà.

Il Mastino

Per Flavio Insinna è Alessandro Greco. Per Francesco Facchinetti è Giorgio Panariello così come per Patty Pravo è l'attore. Per Guillermo Mariotto è Biagio Izzo. Ilenia Pastorelli: è Gigi Finizio.

Il Pavone

Secondo Patty Pravo si tratta di Serena Autieri. Guillermo Mariotto dice che è Fiordaliso. Per Francesco Facchinetti è Donatella Rettore, mentre per Ilenia Pastorelli è Annalisa.

L'Angelo

Patty Pravo nomina Valerio Scanu. Per Guillermo Mariotto idem e per Francesco Facchinetti è Francesco Renga. Flavio Insinna ritiene possa essere Damiano dei Maneskin.