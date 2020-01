Andrea Paris, il video tutorial per rispondere alle telefonate dei call center

Andrea Paris, il prestigiattore 37enne di Foligno che ha conquistato il grande pubblico come mago grazie al successo ottenuto nella passata edizione di Italia's got talent (VIDEO) arrivando secondo, ha postato un divertente video sulla sua pagina facebook. "E' un tutorial per rispondere quando chiamano i call center", scrive Paris. Che aggiunge: "Premesso che non ho nulla contro di loro, il problema è a monte, non dovrebbe essere legale richiamare se ti dico subito che una cosa non mi interessa". Prima di approdare in televisione a Italia’s Got Talent, Andrea Paris si è fatto conoscere dal pubblico di internet grazie ad un video in cui insieme alla figlia si cimenta nell’interpretazione de “Il Lonfo” di Fosco Maraini.