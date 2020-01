Amici, pianto disperato di Javier: così Maria De Filippi lo convince ad entrare in studio. Video

Lacrime ad Amici, il programma di Maria De Filippi. Il pianto è quello di Javier nella puntata di sabato 18 gennaio. Javier era assente tra i banchi della scuola: piangeva disperato in sala prove, non aveva alcuna intenzione di uscire.

Il ragazzo aveva vergogna per quello che aveva detto la volta scorsa, negli spogliatoi, a telecamere accese. Uno sfogo durissimo, con parole offensive nei confronti dello staff di Amici, dei professori, e del programma. Così si vergognava di andare nel palco, davanti a tutti. Maria De Filippi è entrata in sala prove per convincerlo e consolarlo. “Si dicono delle cose, a volte, ma poi si va avanti. Non ci si controlla quando si è arrabbiati. Poi uno ti fa vedere quello che è successo e ti rendi conto. Non pensare ‘che figura’, devi dimenticartelo. Lo affrontiamo, tutto qua”, gli ha detto Maria De Filippi.