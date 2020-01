Festival di Sanremo 2020, super ospite annunciato rinuncia all'Ariston: "Amadeus, mi sentirei a disagio"

Arriva la rinuncia di un super ospite al Festival di Sanremo 2020. Era stato annunciato da Amadeus come uno degli ospiti già sicuri, e per il quale il direttore artistico della kermesse canora che comincerà il 4 febbraio, aveva speso parole di elogio. Ma Salmo non andrà all’Ariston. Lo ha annunciato l’artista su Instagram tramite alcune storie postate dal Qatar.

"Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo - dice Salmo in un video - per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival, ma non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore, vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro".