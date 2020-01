Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli nomina Alfonso Signorini e provoca Milly Carlucci: la reazione

Il Cantante Mascharato, che ha vinto gli ascolti sul Grande Fratello Vip nella serata di venerdì 17 gennaio, ha regalato un siparietto esilarante.

Per approfondire leggi anche: Il Cantante Mascherato, svelata l'identità del Barboncino

Ilenia Pastorelli, una dei cinque giudici dello show in onda su Rai1, ha spiazzato la conduttrice Milly Carlucci. Dopo l’esibizione di uno dei concorrenti, l’attrice doveva tentare di indovinare chi si nascondeva sotto quella maschera.

"Per me è Alfonso Signorini, lo posso dire?", se ne è uscita Ilenia. Milly Carlucci: ‘Non è arrivato l’audio. Non ho capito’. ha reagito la conduttrice. Per la cronaca, dopo Orietta Berti, a essere la seconda eliminata de Il Cantante Mascherato è stata Arisa.