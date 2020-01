Grande Fratello Vip 2020, lettera d'amore per Licia che scoppia a piangere. Video

Arriva anche la lettera d'amore al Grande Fratello Vip in una quarta puntata ricca di sorprese andata in onda su Canale 5 venerdì 17 gennaio. La fidanzata Barbara ha qualcosa da dire a Licia.

Alfonso Signorini apre il collegamento con i Vip in casa e chiede a Licia di raggiungere la Mystery Room: ecco la lettera e la voce di Barbara e Licia non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere. Licia dice che "Barbara é una persona straordinaria, è una persona che mi ha insegnato a donare senza chiedere nulla, la amo tanto" (clicca qui per il video)