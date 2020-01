Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara in giacca bianca super scollata. Signorini: "Non esplodere"

Wanda Nara ha scelto giacca e pantaloni bianchi per la puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip 2020, reality Mediaset che va in onda su Canale 5, presentato da Alfonso Signorini. Giacca strettissima e super scollata per l'opinionista del GFV, al punto che poco prima della trasmissione Alfonso Signorini le ha detto: "Wanda non esplodere". E lei: "Speriamo non esploda nulla", ovviamente riferendosi entrambi al prosperoso seno della showgirl.

Frasi registrate nel video pre puntata che poi la modella argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nel finale della puntata Signorini si è divertito a mostrare agli ospiti del GFV alcune foto super sexy postate negli ultimi giorni da Wanda.

