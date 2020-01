Festival di Sanremo 2020, l'ascolto in anteprima delle canzoni dei 24 big in gara

Festival di Sanremo 2020, di corsa verso la kermesse canora non solo con le polemiche (leggi qui quelli degli ultimi giorni) di questi ultimi giorni.

Ecco i 24 pezzi che parteciperanno alla gara, nell'ascolto e spiegazione, brano per brano dei 24 big in gara, dell'agenzia LaPresse.

ACHILLE LAURO ’Me ne frego': al centro del brano un amore che è «panna montata al veleno». Ma l’artista è disposto a pagarne il prezzo: «Me ne frego, dimmi una bugia me la bevo». Energia e ritmo.

ALBERTO URSO ’Il sole ad est’: nello stile dell’artista, una canzone d’amore con una voce potente e sontuosa e un concetto al centro: «Sei come il sole ad est, io lo so comunque vada in questa vita complicata ritornerò da te».

BUGO E MORGAN ’Sincero': «Abbassa la testa lavora duro, paga le tasse buono buono», una critica alla frenesia della società e una necessità di tornare a dirsi la verità. «La sincerità non sempre basta, ma non ti piace più».

ANASTASIO ’Rosso di rabbia': anche questa una canzone di denuncia, un rap forte dell’artista che si sente «disinnescato», un «rivoluzionario prigioniero delle fauci di foto e video».

DIODATO ’Fai rumore': un brano con un messaggio forte. Bisogna «far rumore, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te». L’invito a tornare a parlarsi, rompere i silenzi che distruggono le coppie.

ELODIE ’Andromeda': una canzone scritta da Mahmoud, vincitore della scorsa edizione. Anche qui l’amore al centro, un amore tormentato: «Esser grandi ma immaturi è più facile, non sai cosa dire se litighiamo è la fine».

ENRICO NIGIOTTI ’Baciami adesso': la più classica delle canzoni d’amore, che un pò come in Diodato invita a superare l’incomunicabilità. In questo caso con un bacio. «Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente, e senza dire niente...baciami adesso. Sei in ogni volta che non penso e penso a te».

ELETTRA LAMBORGHINI ’Musica (e il resto scompare)’: un brano in puro stile Elettra. Si balla sul ritornello «tutto quello che resta quando penso a te è musica, e il resto scompare».

FRANCESCO GABBANI ’Viceversa': una ballata scanzonata. Anche qui l’amore al centro: «Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa».

GIORDANA ANGI ’Come mia madre': una struggente canzone dedicata alla mamma, e al suo ruolo nella nostra vita. «Non vedo l’ora di parlarti per ritornare a respirare». Un brano a tratti commovente, che sottolinea che «di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n’è una sola».

MICHELE ZARRILLO ’Nell’estasi o nel fango': «Sto qui come vedi, io resto ancora in piedi sia nell’estasi o nel fango». Una canzone potente, anche questa d’amore, con un grande ritmo.

JUNIOR CALLY ’No grazie': brano di denuncia contro la politica («Spero si capisca che odio il razzista che pensa al Paese ma è meglio il mojito e pure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito»). Ritmo alto e un ritornello che resta.

PAOLO JANNACCI - ’Voglio parlarti adesso': una ballata lenta dedicata alla figlia che prima o poi si staccherà dal papà. «Voglio parlarti adesso prima che un giorno il mondo porti via i tuoi sorrisi grandi».

IRENE GRANDI ’Finalmente io': scritta da Vasco Rossi, la canzone ha i ritmi del rocker di Zocca, che l’artista toscana ha ormai fatto suoi. Grande energia. «Quando canto sto da Dio, lo sai che quando canto...finalmente io».

LE VIBRAZIONI ’Dov’è’: una loro canzone classica. «Dov’è la gioia, mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai». Sonorità piena e potente.

RANCORE ’Eden’: brano in puro stile rap. Qui si lascia da parte l’amore e si parla di Siria, Iraq, 11 settembre. «Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione».

PIERO PELÙ ’Gigante': qui il ’gigantè del titolo è il suo nipotino, figlio di sua figlia, a cui Pelù dedica un brano con le sue sonorità e il suo stile. «Niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo».

PINGUINI TATTICI NUCLEARI ’Ringo Starr’: un ritmo accattivante, per una canzone divertente. «In un mondo di Paul e di John io sono Ringo Starr».

LEVANTE ’Tikibombom’: una canzone molto bella che parla della solitudine di chi si distingue dal ’brancò. «Mai più, è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé».

MARCO MASINI ’Il confronto': un uomo si guarda allo specchio e fa i conti con se stesso. «Non sei arrivato qui per sbaglio, hai dato tutto il peggio, ma hai fatto del tuo meglio». L’artista toscano, veterano di Sanremo, aggiunge: «Il cuore è un killer, preso alle spalle».

RITA PAVONE ’Niente (Resilienza 74)’: una ballata rock con un ritmo travolgente. «Qui non succede proprio niente, meglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voterà».

RIKI ’Lo sappiamo entrambi': l’amore ai tempi di Whatsapp in una ballata romantica. «Ti scrivo e dopo cancello. Parole che inciampano, le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso e poi sul telefono. Ma qualcosa non torna».

TOSCA ’Ho amato tutto': anche questa una canzone d’amore, delicata, con il pianoforte protagonista e l’auspicio che le cose prima o poi vadano bene. «Stasera se volesse Dio faccio pace coi tuoi occhi finalmente»

RAPHAEL GUALAZZI ’Carioca': canzone con molto ritmo, ballabile. Un amore finito ma l’artista guarda avanti. «Forse sei il diavolo ma sembri magica. Quanto tempo ho perso la vita quasi mi supera».