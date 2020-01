Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi rivela: "L'ho fatto in acqua attaccato al materassino". Video

Nella Casa si parla si fanno domande e si ricevono risposte che diventano rivelazioni. Anche molto naturali. Come succede a Fabio Testi che alla vigilia della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda in prima serata su Canale5 stasera, venerdì 17 gennaio, ha raccontato qual è stato il posto più strano dove ha fatto l'amore.

Sotto le domande di due "croniste" della Casa più spiata d'Italia, il concorrente Fabio Testi ha risposto senza scomporsi. Nella sua vita avventurosa ha accumulato molte esperienze e alcune di queste sono davvero bizzarre come "aver fatto l'amore al mare attaccato a un materassino". Come è lui stesso a raccontare ai concorrenti della Casa (clicca qui per guardare il video).