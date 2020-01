Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 17 gennaio

Torna in televisione il Grande Fratello Vip. Quella di stasera, venerdì 17 gennaio, è la quarta puntata e andrà in onda - come sempre - su Canale 5.

La conduzione è quella di Alfonso Signorini con la coppia di opinionisti formata dalla splendida Wanda Nara (agente di calcio e moglie del giocatore Mauro Icardi). Dopo l’espulsione di Salvo Veneziano dal programma a causa di alcune dichiarazioni contro le donne, un altro dei concorrenti dovrà abbandinare stasera la Casa più famosa d'Italia. Il televoto deciderà chi tra Elisa De Panicis e Andrea Montovoli.

Ma c'è anche in ballo il caso Barbara Alberti che fa tatto dichiarazioni su Pasquale Laricchia che sono "attenzionate" ed è a rischio squalifica (leggi cosa ha detto). La scrittrice di origini umbre in un dialogo con Rita Rusic ha definito l’uomo potenzialmente pericoloso e inaffidabile. La trasmissione poi affronterà anche altri argomenti e non mancheranno momenti di puro divertimento, sorprese e ospiti speciali (guarda il video di presentazione della puntata).