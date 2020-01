Il Cantante mascherato, secondo appuntamento su Rai1 stasera venerdì 17 gennaio: come funziona il programma

Torna "Il Cantante Mascherato". Secondo appuntamento su Rai1, stasera venerdì 17 gennaio alle ore 21.30. Si tratta del nuovo talent game show, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, che ha conquistato il pubblico mondiale. A condurre è Milly Carlucci, con al suo fianco, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Delle otto spettacolari maschere in gara: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone, sotto le quali si celano otto personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente top secret, ne sono rimaste in gara sette. La scorsa settimana l’Unicorno è stato eliminato e ha così svelato la sua vera identità: sotto la maschera si nascondeva il volto di Orietta Berti.

Come funziona - Dopo le esibizioni, il cantante mascherato più votato sul profilo Instagram del programma e i prescelti dalla giuria verranno direttamente promossi alla puntata successiva. Gli altri due si sfideranno nel duello finale deciso solo dal televoto.

Il cantante mascherato eliminato si toglierà la maschera, rivelando al pubblico la sua identità.