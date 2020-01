"C'è posta per te 2020", ospiti di sabato 18 gennaio: da Maria De Filippi attore amatissimo dalle donne

C'è posta per te torna sabato 18 gennaio 2020. Da Maria De Filippi ci sono due ospiti di alto livello nella seconda puntata del fortunato format di Canale5. Una trasmissione partita fortissimo con un esordio da record di ascolti.

Il primo ospite è Can Yaman, attore turco. In Italia è conosciuto grazie alla soap Bitter Sweet, dove è stato interprete dell’affascinante imprenditore Ferit Aslan. Amatissimo dalle donne, le fan lo rivedranno in televisione in un look cambiato rispetto a quanto visto in Bitter Sweet. Can apparirà in maniera più "selvaggia", riferiscono gli "spifferi" che anticipano la puntata che vedremo domani. L'altra grande ospite è Mara Venier.