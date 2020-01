Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe racconta la proposta di matrimonio. Video

Momenti di vita privata vengono raccontati nella Casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe è con Ivan Gonzalez al quale fa outing sulla proposta di matrimonio del marito Roberto Parli (guarda qui il video).

La conduttrice si confida nel salotto della Casa più seguita degli italiani con Ivan che ascolta ammirato di una storia d'amore romantica e di come Adriana e Roberto siano riusciti a coronarla con una famiglia. Il marito di Adriana Volpe, per la cronaca, si era inquietato con Antonella Elia che aveva proposto, per gioco, il bacio fra Pago e Adriana.