Grande Fratello Vip 2020, Rita Rusic e Andrea Denver: amore prima di entrare nella Casa. La rivelazione

Rita Rusic e Andrea Denver: amore prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. E' la rivelazione di Oggi magazine sulla relazione fra i due concorrenti. I gieffini tengono segreta questa presunta relazione.

"Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, c’è il modello italiano Andrea Denver - si legge nelle pagine della fonte, il cui nuovo numero è in edicola da oggi, 16 gennaio-. Ragazzo tutto muscoli assai apprezzato da molte ricche signore del jet set internazionale. In pochi sanno che anche la sua collega di reality, Rita Rusic, in passato ha avuto una breve, ma appassionata, relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria“.

Tra i due presunti ex, intercorre un'importante differenza d'età. L'attrice e produttrice cinematografica originaria di Parenzo e classe 1960 ha 31 anni in più del modello veronese di fama internazionale e classe 1991. Denver ha avuto invece una relazione, questa nota e al centro della vita nella Casa più spiata dagli italiani, con Elisa De Panicis.