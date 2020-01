Grande Fratello vip 2020, terza puntata: il video con i momenti migliori. Ascolti in crescita

E' andata in archivio la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. Dallo scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez ai discorsi sulla maternità di Adriana Volpe e Antonella Elia alle scuse di Salvo Veneziano, in questo video (guarda qui), ripercorriamo i momenti da non perdere della terza puntata che è andata in onda ieri, mercoledì 15 gennaio.

Le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul target commerciale con, rispettivamente, il 36.24% di share (9.000.000 spettatori totali), il 43.39% di share (4.738.000 spettatori totali) e il 37.41% di share (3.624.000 spettatori totali). Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.782.000 spettatori totali (19.77% di share commerciale), 2.498.000 spettatori totali (22.84% di share commerciale) e 1.976.000 spettatori totali (20.10% di share commerciale).

Da segnalare, in particolare, su Canale 5, ’Striscia la notizia è leader assoluto dell’access prime-time con 5.234.000 spettatori totali e il 21.08% di share attiva; a seguire, cresce ’Grande Fratello Vip’, leader della prima serata sul totale pubblico con 3.402.000 spettatori e il 22% di share commerciale; in particolare, nella fascia di prima serata il reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara ottiene 4.523.000 spettatori totali.