Sanremo, Elisabetta Gregoraci esclusa da L'altro Festival: "Prepotenza di Nicola Savino"

Elisabetta Gregoraci ha parlato attraverso un post su Instagram e ha comunicato di essere stata esclusa a sorpresa dalla conduzione dell’Altro Festival, quello in onda su RaiPlay, piattaforma digitale della tv di Stato, perché Nicola Savino, il conduttore la ritiene riconducibile alla ’destra' per via del suo ex marito, Flavio Briatore. "Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo 'a cose fatte', che non farò parte del cast de 'L’Altro festival' così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai", scrive Gregoraci nel suo post su Instagram abbinato a una foto di Savino con lo sguardo basito.