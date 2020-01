Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis e Andrea Denver: chiarimento fra ex. Cosa si sono detti - Video

Arriva il momento di un altro faccia a faccia al Grande Fratello Vip 2020. E' quello fra Elisa De Panicis e Andrea Denver. Dopo lo scontro avvenuto in puntata, i due si chiariscono.

“Per me tu sei una carissima amica e basta, non ho nulla da dire di male di te”, ha detto Andrea a Elisa. “Dosa la tua impulsività, affrontiamoci non pugnaliamoci, vieni da me se c’è qualcosa che non va, con me puoi sempre parlare”, ha raccomandato lui a lei dopo gli screzi. Sentimento di amicizia per Andrea e Elisa ammette di non essere stata capace e in grado di reagire diversamente (guarda qui il video del confronto).