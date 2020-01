Vieni da me, Natasha Stefanenko racconta il suo amore in tv col marito Luca Sabbioni. Video

A "Vieni da me", oggi in tv a rispondere alle domande di Caterina Balivo, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. Bellezza ed ironia con l'amore in primo piano. I due stanno insieme da più di 20 anni e l'affiatamento appare ancora alto.

Per approfondire leggi anche: Natasha Stefanenko sceglie l'ospedale di Perugia per l'operazione della figlia

“Sarò la tua badante russa in futuro, meglio di così...”, afferma con una battuta Natasha indirizzata al marito. “La prima volta che siamo andati a cena insieme, mi ha detto di dividere il conto. Dopo, però, ha pagato tutti i conti”, rivela la Stefanenko.

L'ex modella russa è molto social, e a confermare la sua presenza era stata proprio lei, attraverso Instagram. "Assonnati ma felici. Si parte verso Roma! Vieni da me ci aspetta, Caterina Balivo arriviamo", recita il post.