Grande Fratello Vip 2020, sfogo di Fernanda Lessa contro Antonella Elia alla fine della terza puntata. Video

La puntata del Grande Fratello Vip, la terza, quella di mercoledì 15 gennaio, si è conclusa lasciando strascichi. Fernanda Lessa è insieme ad Andrea e commenta le nomination che sono state appena fatte.

In particolare Fernanda commenta, seguita dalle telecamere della Casa più spiata d'Italia, la nomination di Antonella e le motivazioni che ha ricevuto. Antonella Elia l’avrebbe nominata sostenendo di trovarla, aggressiva e di non sopportare la sua voce.

Fernandadice: “Non ci sono rimasta male per la nomination ma per il modo, non c’è mai stato uno scontro diretto e poi te ne esci così… secondo me questa è una double face totale, da tenere lontano!”. Andrea le spiega poi qualcosa su Antonella dal suo punto di vista (GUARDA qui il video).