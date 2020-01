Grande Fratello Vip 2020, Taylor Mega attacca Antonella Elia: "Insulti sessisti fanno entrare nella casa?"

Non si placa la polemica tra la influencer e modella Taylor Mega e Antonella Elia, quest'ultima chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo scontro era iniziato durante la Repubblica delle donne, trasmissione condotta da Piero Chiambretti, quando Elia aveva attaccato frontalmente Mega e sua sorella con frasi molto pesanti. Ora che lei è nella casa, Taylor la punge dal suo profilo Instagram. Scrive sulle sue storie: "Le frasi sessiste non vanno bene e siamo tutti d'accordo (io per prima sono indignata e inorridita). Ma la mia domanda è: gli insulti sessisti, invece, ti permettono di entrare nella casa del grande fratello?".

Palese il riferimento a Elia. Anche perché poco dopo Mega condivide quanto scrive l'utente MarkoMirko: "Si è parlato di violenza sulle donne, rimproverando giustamente i 4 uomini. Ma intanto voglio ricordare che si è ridicolizzato quanto detto dalla cara Antonella Elia nei confronti di Taylor Mega e di sua sorella da Chiambretti. Anche questa è violenza".

Foto dal profilo Instagram @taylor_mega

