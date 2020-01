La spettacolare esibizione a Italia's Got Talent (andata in onda mercoledì 15 gennaio su Tv8) del World Taekwondo Demonstration Team è valsa la finale al gruppo di atleti di arti marziali. I loro volteggi, colpi e l'effetto di insieme dato dalla loro prova ha fatto scattare il Golden Buzzer da parte di Mara Maionchi, che ha così decretato l'ammissione diretta in finale della squadra. Un'esibizione che ha lasciato con il fiato sospeso sia i quattro giudici - Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano - ma anche il pubblico da casa, che ha subito messo centinaia di like e fatto altrettante condivisioni del video pubblicato sulla pagina ufficiale del programma, che riportiamo qui sotto. L'altro finalista è il ventriloquo Andrea Fratellini e zio Tore (guarda qui la sua esibizione)