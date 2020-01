Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia: "Il mio desiderio di essere madre". Signorini commosso. Video

Altri momenti da occhi lucidi al Grande Fratello Vip 2020. E' Antonella Elia, una delle protagoniste di questi primi giorni nella Casa, a raccontarsi in diretta tv nella terza puntata andata in onda su Canale 5 mercoledì.

“Soldato Elia hai davvero dato del filo da torcere ai vip”, le dice Alfonso Signorini esaltando il carattere della Elia, ma aggiunge. “Devo dirti però che c’è stato anche un tuo momento di grande sincerità che ha colpito tutti noi”, aggiunge.

Antonella aveva ammesso infatti nei giorni scorsi il rimpianto di non aver avuto un figlio. La Elia spiega che "prima era spinta verso la sopravvivenza, non ho mai pensato ad essere madre, forse sono stata incapace di immaginare la maternità”. Le parole toccano e Alfonso si commuove di fronte alla verità raccontata da Antonella: “Sai vorrei tanto abbracciarti Antonella, è difficile per me sentirti parlare così” (Guarda qui il video della verità di Antonella Elia).