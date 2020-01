Mercoledì 15 gennaio, in prima serata su Tv8, è iniziata l'edizione 2020 di Italia's Got Talent (leggi qui). Il primo finalista, dopo un'esibizione che ha lasciato a bocca aperta tutti i giudici - Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano - è stata Andrea Fratellini, un ventriloquo accompagnato da "zio Tore" che ha dato prova della sua classe, di capacità musicali e di improvvisazione fuori dal comune. Unanime l'apprezzamento dei giudici e della conduttrice, Lodovica Comello. Anche il video pubblicato dalla pagina ufficiale del programma, che riportiamo qui sotto, ha subito riscosso centinaia di like e condivisioni. Fratellini vanta anche un lungo "curriculum" nel mondo della tv e dello spettacolo.